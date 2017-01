21:54

- Il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, ha escluso ulteriori aiuti finanziari per Atene. "Non possiamo fare altri programmi per la Grecia", ha detto in una intervista alla radio Bayerische Rundfunk. Schaeuble ha però messo in guardia da ulteriori speculazioni sull'uscita di Atene dall'euro e si è detto convinto che l'Eurozona rimarrà "invariata anche nei prossimi anni".