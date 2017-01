foto Ap/Lapresse

- Il primo ministro greco Antonis Samaras sarà a Francoforte l'11 settembre per incontrare il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi. Il confronto con il numero uno dell'Eurotower seguirà il vertice ad Atene con il presidente dell'Unione europea Herman Van Rompuy. Il premier greco sta cercando di convincere i leader europei a concedere al suo Paese due anni in più per raggiungere gli obiettivi di risanamento dei conti.