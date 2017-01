foto Ap/Lapresse

17:57

- Chiusura in calo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha ceduto lo 0,29% a 15.222 punti, mentre l'All Share ha perso lo 0,39% a 16.096 punti. Dopo un avvio prudente, gli indici si erano stabilizzati in rialzo (unico listino europeo in positivo, insieme a Madrid). Azzerati i guadagni a metà seduta, Piazza Affari ha virato in calo sul finale. Nuovo rally per Rcs: il titolo, spesso in asta di volatilità, ha chiuso in rialzo del 17%.