- L'acquisto dei titoli di Stato messo a punto dalla Banca centrale europea per ridurre gli spread "ha molto a che fare con il proseguimento dell'esistenza del'euro". Lo ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, in un'audizione al Parlamento Ue. "Non riusciamo - ha aggiunto - a perseguire la stabilità dei prezzi con l'attuale frammentazione del'Eurozona, perché i cambiamenti dei tassi d'interesse si riflettono solo su uno, o due Paesi al massimo".