foto Ap/Lapresse

17:14

- L'ad Fiat Sergio Marchionne vede un futuro nero per il settore dell'auto in Europa. "Purtroppo il mercato è in fase di grave contrazione e riflette la condizione economica", afferma. "Per l'inversione di tendenza - sottolinea il numero uno del Lingotto - bisognerà attendere parecchio tempo. Sono ancora pessimista sul 2012-2013, bisognerà vedere nel 2014". "Molto - sostiene - dipende dai governanti europei".