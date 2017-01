foto LaPresse Correlati Monti-Hollande, vertice a Villa Madama

Monti-Hollande: Tav si farà 18:22 - Con il presidente Francois Hollande "abbiamo potuto constatare e spingere ancora più avanti l'identità di vedute" su rapporti bilaterali e "sul clima da ristabilire per rilanciare l'economia europea nella stabilità dell'Eurozona". Mario Monti, al termine dell'incontro con il numero uno dell'Eliseo, ha sottolineato la vicinanza dei due Paesi in questo difficile momento, assicurando che tra lui e Hollande c'è "grande sinergia".

Monti e Hollande hanno assicurato che vigileranno perché Bruxelles riconosca i progressi economici dei Paesi, in modo che siano rimossi gli ostacoli alla discesa degli spread nei Paesi sotto attacco, mentre sul fronte lavoro il premier italiano ha sottolineato che per rilanciare l'occupazione serve una unità d'intenti tra i due attori principali sul tema, imprenditori e sindacati.



Monti: "Realizzare gli impegni del vertice Ue contro lo spread"

"Sono sicuro - ha ripreso Monti - che il presidente Hollande e io veglieremo" affinché i passi avanti compiuti dall'ultimo vertice europeo per combattere lo spread siano "completamente realizzati". "Occorre - ha precisato - che via via che si realizzino progressi di politica economica" nei rispettivi Paesi "ci sia un riconoscimento da parte della stessa Ue, affinché non persistano i grandi ostacoli degli spread che sarebbero privi di riferimento all'andamento dell'economia".



"La Tav si farà"

Monti ha poi affrontato il tema della Tav, dicendo: "Sono lieto di apprendere che il vertice bilaterale Francia-Italia avverrà a Lione, altro segno concreto dei due Paesi di dare piena realizzazione all'opera del treno Torino-Lione ad alta velocità". Il premier ha poi definito la Tav "un'opera fondamentale".



Hollande: "Prioritario risolvere le questioni Grecia e Spagna"

Alla conferenza stampa post vertice è intervenuto poi il presidente francese Hollande, che ha puntato subito l'attenzione sulle tre tappe cruciali, individuate da lui e da Monti, in questo momento per risolvere la crisi della zona euro. "Far applicare le decisioni del consiglio Ue - ha detto -, risolvere i problemi di Grecia e Spagna e realizzare l'unione bancaria".



E al riguardo, ha lasciato ben aperta la porta dell'Europa ad Atene dicendo che "se il rapporto della troika riconosce gli sforzi e la credibilità della Grecia, allora senza mettere altri fondi si può vedere di riapplicare il piano di risanamento".



Monti: imprese e sindacati lavorino insieme per creare lavoro

Monti ha poi affrontato il tema dell'emergenza disoccupazione, dicendo che per rilanciare la produttività e la competitività è necessario che imprese e sindacati "acuiscano gli sforzi" perché "è il momento di lavorare insieme per creare lavoro".



Siria, Hollande: serve un governo alternativo

Nel faccia a faccia tra Monti e Hollande è stato affrontato anche il grande tema della Siria, e al riguardo l'inquilino dell'Eliseo ha auspicato un "governo alternativo" da insediare a Damasco, dove "il clan di Assad sta continuando a compiere massacri".



Monti: "Avviata la concertazione sul dopo Assad"

E anche il premier italiano ha ribadito che "alla luce della situazione sempre più precaria del regime di Assad abbiamo avviato un esercizio di concertazione sul periodo post Assad".