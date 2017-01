foto Dal Web

11:07

- Tornano a salire i prezzi alla produzione industriale: a luglio, rispetto al mese precedente, si registra un +0,4% nella zona euro e nell'Ue-27. Anche in Italia sono saliti dello 0,4%. Lo ha reso noto Eurostat. A giugno erano scesi rispettivamente dello 0,5% e dello 0,8%. A incidere sulla dinamica dei prezzi, l'aumento registrato dai prodotti energetici: in media più 1,6% in Eurolandia, più 1,3% nell'Ue.