foto LaPresse

09:12

- Apertura in lieve rialzo per la Borsa valori, con l'indice Ftse Mib che segna un +0,20% a 15.297 punti, mentre l'All Share guadagna lo 0,14%. Deboli invece le piazze finanziarie europee, in attesa delle prossime mosse della Bce. Francoforte cede lo 0,08% a 7.009,22 punti; Londra lascia sul terreno lo 0,25% a 5.743,74; Parigi perde lo 0,11% a 3,449,85. Bruxelles sulla parità così come Amsterdam (+0,09%).