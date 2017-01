foto LaPresse

08:39

- Chiusura debole per la Borsa di Tokyo, che termina gli scambi a -0,10%, in scia alla prudenza degli investitori in vista delle mosse che la Bce potrebbe prendere nella riunione del board di giovedì, negli sforzi per contenere la crisi del debito sovrano dell'Eurozona. L'indice Nikkei, malgrado la marcata flessione dello yen sull'euro e la tenuta sul dollaro, si attesta a quota 8.775,51, in calo di 8,38 punti.