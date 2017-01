Auto, il mercato frena ancora: -20% ad agosto

foto Ap/Lapresse Correlati Draghi: "Mercati in ripresa, ma la situazione è delicata"

Il mercato dell'auto continua a soffrire in Italia. Le immatricolazioni di nuove vetture ad agosto sono crollate del 20,23% attestandosi a 56.447 unità contro le 70.764 di un anno fa. I dati, diffusi dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermano il trend negativo che già a luglio aveva fatto segnare un calo del 21,39%. Nel dettaglio, le nuove immatricolazioni di Fiat Group Automobiles sono scese ad agosto del 20,53%.

Nel mese di agosto sono scesi anche i trasferimenti di proprietà di auto usate, diminuiti del 9,38% a quota 232.908. Nel complesso, nell'ultimo mese il volume globale delle vendite ha interessato per il 19,5% auto nuove e per l'80,5% usate. Considerando i primi otto mesi dell'anno, il mercato del nuovo segna un rosso del 19,86%, fermandosi a 1,224 milioni di unità.



Fiat perde ancora quota

Le nuove immatricolazioni del Lingotto, inclusi i marchi di Jeep, Chrysler, Dodge, scendono ad agosto a 16.689 vetture contro le 21mila di un anno fa. Anche a luglio le vendite del gruppo torinese avevano subito una flessione, pari al 20,83%. Nell'ultimo mese la quota di mercato in Italia di Fiat si mantiene comunque stabile al 29,6%, esattamente come un anno fa. Nei primi otto mesi dell'anno le registrazioni del gruppo risultano pari a 290.840 (-20,2% su base annuale) per una quota del 29,65%, quasi identica all'agosto 2011, quando si era collocata al 29,77%.



Il brand Lancia ha immatricolato in agosto oltre 2.600 vetture per una quota del 4,6%, mentre nell'anno le Lancia registrate sono oltre 51mila per una quota del 5,2%, lo 0,4% in più rispetto ai primi otto mesi del 2011. Lancia Ypsilon si conferma la vettura di punta del brand, sesta nella top ten assoluta delle vendite con una quota del 9,4% nel segmento B. Con 1.600 immatricolazioni, Alfa Romeo ottiene in agosto una quota del 2,9%, la stessa di un anno fa. Nel progressivo annuo il brand registra oltre 30.400 auto per una quota del 3,1%. La Giulietta è ancora una volta tra le dieci vetture più vendute del mese e nelle posizioni di vertice del segmento C con il 14,7% di quota.



Il marchio Jeep immatricola in agosto quasi 300 vetture per una quota stabile allo 0,5%. Nei primi otto mesi dell'anno il brand registra più di 4.600 auto e la quota è dello 0,5%, in crescita di quasi lo 0,1%. Modello di punta del brand è il Grand Cherokee che si conferma tra le vetture più vendute del suo segmento, con una quota del 15,5%.



Quattro ruote in caduta libera

E così non si ferma la caduta del mercato delle quattro ruote. Secondo la Motorizzazione civile, dall'inizio dell'anno sono state immatricolate 981.030 autovetture: il 19,86% in meno rispetto al periodo gennaio-agosto 2011, quando ne furono immatricolate 1.224.096. Nello stesso periodo di gennaio-agosto 2012 sono stati registrati 2.710.168 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -10,90 % rispetto a gennaio-agosto 2011, durante il quale ne furono registrati 3.041.823.