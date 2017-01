foto Afp

17:48

- La Borsa di Milano accelera nel finale, con le altre europee, e chiude in positivo: Ftse Mib a +1,10% a 15.267 punti, Ftse All Share a +0,94% a 16.159. A spingere al rialzo tutti i mercati (tranne Madrid, in frenata per la richiesta di aiuti dell'Andalusia) sono le parole del presidente della Bce. Mario Draghi ha infatti risposto alle critiche della Bundesbank dichiarando che l'acquisto di bond fino a tre anni non è un aiuto agli Stati.