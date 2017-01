foto LaPresse

13:24

- Borse europee ancora in rialzo, in attesa giovedì della riunione della Bce, che dovrebbe fornire nuove indicazioni sul piano europeo per combattere la crisi del debito. Per quanto riguarda gli indici, Milano registra la performance migliore e sale dello 0,86%. Bene il comparto del lusso con Tod's in rialzo del 4%, Ferragamo del 2,4% e Luxottica dell'1,8%. Debole Eni e Fiat.