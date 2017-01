foto Ap/Lapresse

11:03

- Tra i "gioielli di famiglia" che il governo greco metterà in vendita, nell'ambito del piano per il risanamento dei conti pubblici, c'è anche la ex residenza estiva dei reali di Grecia a Tatoi, a nord di Atene. Lo riferisce la stampa locale. Secondo una stima dell'Ente per la privatizzazione delle proprietà dello Stato, la vendita della tenuta di Tatoi potrebbe far entrare nelle casse statali circa 150 milioni di euro.