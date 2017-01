foto LaPresse

09:12

- Apertura in calo a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un -0,23% a 15.065 punti, mentre il Ftse Italia All Share cede lo 0,24% a quota 15.970. Sulla stessa lunghezza d'onda anche le altre Borse europee: nel Vecchio Continente prevale infatti la cautela in vista di una settimana che si preannuncia decisiva con il board della Bce da cui gli investitori si aspettano indicazioni sulle prossime mosse a sostegno dell'economia.