foto Ansa

01:02

- L'83% degli italiani è "in qualche modo fiducioso" nella capacità del governo di affrontare la crisi. E' quanto emerge da un sondaggio Financial Times/Harris poll che fa il punto sull'atmosfera che regna in Germania, Italia, Francia, Spagna e Gran Bretagna nel pieno della crisi economica. Il dato principale è la totale sfiducia dei tedeschi nella Grecia: solo il 27% ritiene che Atene dovrebbe restare nell'Eurozona.