foto Ansa 08:59 - "Sperimentazioni virtuose per aumentare la produttività, elemento chiave della crescita che però da sola non basta", e "forme sperimentali di decontribuzione per le imprese che abbiano un record positivo di utilizzo della manodopera". Questa la ricetta del ministro Elsa Fornero, per imitare il modello tedesco, al Corriere della Sera, sottolineando che anche le parti sociali dovrebbero cercare "di migliorare la loro collaborazione".

Circa la detassazione del premio di produttività.la Fornero precisa: ''Se mettiamo le risorse su questo capitolo - spiega il ministro - sarà più difficile metterle sul cuneo fiscale a favore delle imprese che dialogano con i lavoratori''. ''Il tema delle modalità delle relazioni di lavoro - aggiunge - ha permesso alla Germania di uscire dalla crisi''. La partecipazione ''non va imposta - dice -. Ma ci stiamo lavorando e vorrei riuscire a condurre la delega in porto''.



Bene ''favorire le start up'' come auspicato dal ministro Corrado Passera, ma ''prima di tutto vanno ben definite quali sono queste aziende innovative'' e poi, precisa Fornero, è necessario anche ''fare in modo che le norme del lavoro che si adatteranno a queste aziende innovative siano assolutamente coerenti con la riforma''.



Il ministro difende la riforma nel suo intento di contrastare il lavoro precario: ''La produttività - afferma - non può nascere da contratti 'mordi e fuggi''', nel senso che ''un lavoratore che sia sempre preoccupato di quello che farà tra due o tre mesi, allo scadere del contratto che ha oggi in corso, non può dedicarsi bene al suo lavoro. Questo recupero di una qualche stabilizzazione nei contratti di lavoro è funzionale al discorso della produttività".