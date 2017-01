foto Ap/Lapresse

08:36

- Sto aspettando le decisioni della Bce. Su quella base agirò nell'interesse dell'euro e della Spagna. Quando ci sono Paesi che si finanziano a tassi negativi e altri a prezzi insopportabili vuol dire che qualcosa non va nell'unione monetaria". Lo ha detto il premier Mariano Rajoy, al Corriere della Sera. "Se le modalità di intervento della Bce saranno positive per l'insieme dell'Europa - continua Rajoy - ne farò richiesta, altrimenti no".