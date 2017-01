foto Ansa Correlati Sviluppo, il ministero: "L'autunno sarà difficile"

Alcoa, da lunedì stop alla produzione 21:34 - La possibilità che l' incontro dell'11 settembre apra una nuova stagione di concertazione "è una domanda che dovreste fare a Monti". Lo ha detto Susanna Camusso, segretario della Cgil alla festa di Sel a Sesto San Giovanni. "Allo stato non sappiano che cosa il governo intenda proporre, abbiamo sentito varie affermazioni, alcune delle quali abbastanza incomprensibili", ha aggiunto Camusso in merito all'incontro con le parti sociali convocato dall'esecutivo. - La possibilità che l' incontro dell'11 settembre apra una nuova stagione di concertazione "è una domanda che dovreste fare a Monti". Lo ha detto Susanna Camusso, segretario della Cgil alla festa di Sel a Sesto San Giovanni. "Allo stato non sappiano che cosa il governo intenda proporre, abbiamo sentito varie affermazioni, alcune delle quali abbastanza incomprensibili", ha aggiunto Camusso in merito all'incontro con le parti sociali convocato dall'esecutivo.

Camusso ha ricordato che era stato proprio Monti a considerare superata la concertazione. "Non abbiamo bisogno - ha poi aggiunto - che sia il governo a dire alle parti sociali cosa devono fare sulla produttività, ciò che ci piacerebbe è che il governo si appresti ad un cambio della propria agenda, e riparta dal tema del fisco, dalla necessità di ridare risorse al lavoro e alle pensioni e quindi faccia ripartire i consumi".



Per quanto riguarda il tema della produttività, la leader Cgil dice che è "quasi umoristico" discuterne, "quando il problema che abbiamo è quello del finanziamento della Cassa Integrazione in deroga, quando abbiamo più di cento vertenze che non trovano soluzione".



Carbonsulcis, importante è che non chiuda

E su un tema caldo come quello delle miniere del Sulcis Camusso ha detto: "E' importante che non ci sia la chiusura al 31 dicembre. Si tratta di dire cosa concretamente si fa e se lì si fa ciò che si potrebbe fare con l'innovazione della produttività".



"Sull'Alcoa il governo è incomprensibile"

"Il comportamento del governo dell'azienda su Alcoa - ha aggiunto Camusso - è incomprensibile". "Il fatto che lunedì (oggi il primo stop, ndr) ci sarà lo spegnimento dell'impianto ci sembra una modalità per non cercare soluzioni", ha aggiunto. "Credo che sia importante che il governo si spenda con la Regione Sardegna per trovare una soluzione". Se per Alcoa "non ci sono soluzioni nel mercato, il pubblico deve porsi il problema se possiamo desertificare il Paese e se invece fare interventi per mantenere la prospettiva industriale", ha detto la Camusso.