Alcoa, da lunedì stop alla produzione 20:45 - Si preannuncia un autunno pesante sul fronte delle crisi industriali, con quella che il ministero dello Sviluppo economico definisce la situazione più difficile dell'ultimo ventennio. Il dicastero sarà impegnato su circa 150 tavoli di crisi per circa 180mila lavoratori coinvolti e oltre 30mila esuberi. Ci sono poi altre migliaia di posti a rischio in vertenze che non arrivano neanche al ministero come quelle delle piccole aziende tessili. - Si preannuncia un autunno pesante sul fronte delle crisi industriali, con quella che il ministero dello Sviluppo economico definisce la situazione più difficile dell'ultimo ventennio. Il dicastero sarà impegnato su circa 150 tavoli di crisi per circa 180mila lavoratori coinvolti e oltre 30mila esuberi. Ci sono poi altre migliaia di posti a rischio in vertenze che non arrivano neanche al ministero come quelle delle piccole aziende tessili.

Oltre alle vertenze sulle prime pagine dei giornali come quella del Carbosulcis e dell'Alcoa, ci sono decine di crisi ancora irrisolte, da quelle del settore elettrodomestici (Electrolux, Indesit, Antonio Merloni) a quelle del settore aereo (da Windjet a Meridiana) passando per la produzione nel comparto ferroviario (Ansaldo Breda e Firema), l'Ict e il tessile (alla crisi della Miroglio si è aggiunta quella di Sixty mentre una soluzione si è trovata per la Golden Lady/Omsa).



Fitta agenda del governo: "Bisogna fare presto"

Definire il "cronoprogramma" per dare attuazione certa alle riforme varate. Comincia così l'autunno "caldo" per il governo Monti, impegnato in un'agenda che vuole spazzare via le accuse di immobilismo piovute da più parti, dimostrando che la spinta propulsiva non si è esaurita. Non a caso, ambienti di governo spiegano che la parola d'ordine è "fare in fretta". L'appuntamento centrale è fissato per il 5 settembre, quando al Consiglio dei ministri ci sarà un primo giro di tavolo sul decreto bis per lo Sviluppo, a cui lavorano i tecnici del ministero di Corrado Passera: si tratta di misure attese da tempo, sulle quali però si è registrato un certo rallentamento.



Ai ministri il cronoprogramma di Catricalà, Giarda e Patroni Griffi

E nel cdm di mercoledi', secondo quanto si apprende, saranno appunto consegnate ai ministri le schede del cronoprogramma, messe a punto nei giorni scorsi dalla task force composta dal sottosegretario Catricalà e dai ministri Giarda e Patroni Griffi. Particolarmente coinvolto è il ministero del Lavoro, la cui riforma prevede due tasselli importanti che devono ancora essere organizzati, le politiche attive da avviare di concerto con le regioni e l'attivazione del monitoraggio della riforma, che sarà avviata sul modello tedesco.