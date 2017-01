foto Ansa

13:13

- Nel periodo di crisi la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in Italia, è aumentata in modo notevole: + 20,44% in tre anni, con un rincaro di 15 euro per abitante. Se nel 2007 la media è stata di 73,4 euro pro capite, nel 2010 è passata a 88,4 euro. Lo rivela uno studo dell'A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributari su dati Ifel (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale).