- Per il presidente della Fed, Ben Bernanke, la stagnazione del mercato del lavoro Usa è "una grande preoccupazione". La Fed allenterà la propria politica monetaria se necessario per la crescita. Inoltre, il suo presidente annuncia che l'organismo americano è pronto ad intervenire: "Non possiamo escludere un ulteriore ricorso a politiche non tradizionali", dichiara.