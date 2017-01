foto Ap/Lapresse

15:43

- Apertura in territorio positivo per la Borsa di New York, sulla scia delle attese per l'intervento del presidente della Fed, Ben Bernanke, che potrebbe annunciare nuove misure di stimolo per l'economia a stelle e strisce. Il Dow Jones sale dello 0,51% a 13.067,10 punti, il Nasdaq avanza dello 0,77% a 3.073,59 punti, mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,66% a 1.408,67 punti.