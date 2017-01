foto Ap/Lapresse

14:22

- Piazza Affari passa la boa di metà seduta in deciso rialzo, in testa alle principali Borse europee, con il Ftse Mib che guadagna il 2,05% a 15.083 punti. Vola anche Madrid, con l'Ibex che segna +2,06%, dopo l'ok del governo spagnolo alla riforma del sistema bancario. Il pacchetto include una "bad bank" su cui far confluire asset problematici, e uno schema di gestione dei fallimenti bancari.