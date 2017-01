foto Ansa Correlati Disoccupazione al massimo dal '99

Ad agosto il rincaro del cosiddetto carrello della spesa, cioè i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza (dal cibo ai carburanti), è del 4,3% su base annua. Lo rileva l'Istat, che sottolinea come il dato sia superiore al tasso d'inflazione annuo che, sempre ad agosto, registra un incremento del 3,2%, mentre nell'eurozona sale al 2,6% dal 2,4% di luglio.

Carburanti spingono rialzo prezzi

Secondo i dati dell'Istituto di Statistica, la spinta ai prezzi arriva principalmente dai rialzi congiunturali di carburanti e trasporti. I prezzi dei carburanti ad agosto risalgono infatti rispetto a luglio: la benzina rincara del 3,6% e il gasolio per mezzi di trasporto aumenta del 4,4%. Su base annua si registrano accelerazioni sia per la verde, che sale al 15,1% (dal 12,5% di luglio), sia per il diesel, in rialzo del 17,5% (dal 14,2% di luglio).