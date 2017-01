Eurispes: "Il sommerso in Italia vale 530 mld"

foto Ansa Correlati Disoccupazione a livelli record 10:40 - Secondo l'Eurispes l'economia cosiddetta "sommersa" nel nostro Paese vale circa 530 miliardi di euro, pari al 35% del Pil ufficiale che si attesta intorno ai 1.540 miliardi, una somma equivalente ai Pil ufficiali di Finlandia, Portogallo, Romania e Ungheria messi insieme. Secondo l'Istituto di ricerca la regione con il più alto "spread" tra ricchezza dichiarata e benessere reale è la Puglia, seguita da Sicilia, Campania e Calabria. - Secondo l'Eurispes l'economia cosiddetta "sommersa" nel nostro Paese vale circa 530 miliardi di euro, pari al 35% del Pil ufficiale che si attesta intorno ai 1.540 miliardi, una somma equivalente ai Pil ufficiali di Finlandia, Portogallo, Romania e Ungheria messi insieme. Secondo l'Istituto di ricerca la regione con il più alto "spread" tra ricchezza dichiarata e benessere reale è la Puglia, seguita da Sicilia, Campania e Calabria.

Gli studi più recenti elaborati dall'Eurispes mostrano che i redditi di una famiglia tipo in varie città del Nord, del Centro e del Sud Italia non sono sufficienti a fare fronte alle spese necessarie per condurre una vita dignitosa. Questo è il principale fattore che spinge una percentuale sempre più elevata di persone a cercare altre risorse attraverso soprattutto un doppio lavoro. "E' innegabile, inoltre - scrive l'Eurispes - che le misure di risanamento adottate negli ultimi anni, oltre ad innescare una pericolosa spirale recessiva, spingono verso il sommerso parte della produzione e della ricchezza del nostro Paese".



"Assistiamo così ad una sorta di privatizzazione del Pil, da parte di chi - osserva il presidente dell'Eurispes Gian Maria Fara -, non riuscendo più a rispondere a standard di legalità adeguati, preferisce difendere la propria attività economica spostandola nella dimensione privata, in parte o per intero, danneggiando la collettività sia attraverso un calo del gettito fiscale, sia a causa di una diminuzione complessiva del calcolo della ricchezza fornito dalle stime ufficiali".



Record negativo al Sud

L'osservazione dei dati su base regionale pone al primo posto la Puglia, dove lo spread tra ricchezza dichiarata e benessere reale si attesta a 54 punti base, seguita da Sicilia, Campania e Calabria (spread rispettivamente di 53, 51 e 50 punti). Al contrario, lo squilibrio tra entrate e uscite di cassa - indice di una ricchezza familiare "non dichiarata" -, è minore nelle regioni del Centro Nord, in particolare in Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna dove il differenziale registra valori minimi: rispettivamente di 1, 11, 12, 13 e 16 punti base.