foto Ansa 11:08 - Il tasso di disoccupazione in Italia, nel secondo trimestre del 2012, risulta pari al 10,5%, in crescita del 2,7% su base annua: si tratta del tasso più alto, in base a confronti tendenziali, dal secondo trimestre del 1999. Lo rileva l'Istat. Il tasso di disoccupazione su base mensile invece a luglio resta stabile al 10,7%, lo stesso livello di giugno, il più alto da gennaio 2004. Su base annua il tasso è in rialzo di 2,5 punti. - Il tasso di disoccupazione in Italia, nel secondo trimestre del 2012, risulta pari al 10,5%, in crescita del 2,7% su base annua: si tratta del tasso più alto, in base a confronti tendenziali, dal secondo trimestre del 1999. Lo rileva l'Istat. Il tasso di disoccupazione su base mensile invece a luglio resta stabile al 10,7%, lo stesso livello di giugno, il più alto da gennaio 2004. Su base annua il tasso è in rialzo di 2,5 punti.

Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) a luglio è al 35,3%, in aumento di 1,3 punti percentuali su giugno e di 7,4 punti su base annua. Il ritmo di crescita annuo della disoccupazione giovanile è infatti triplo rispetto a quello complessivo. E' il tasso più alto, in base a confronti tendenziali, dal secondo trimestre del 1993, inizio delle serie storiche. Tra i 15-24enni le persone in cerca di lavoro sono 618 mila.



Preoccupa anche il tasso di disoccupazione giovanile in base al sesso (15-24enni), che nel secondo trimestre 2012 tocca un picco del 48% per le ragazze del Mezzogiorno.



Il secondo trimestre registra un calo del numero degli occupati in termini tendenziali dello 0,2% (-48.000 unità). L'aumento dell'occupazione piu' adulta con almeno 50 anni, soprattutto a tempo indeterminato, si contrappone al persistente calo su base annua di quella piu' giovane e dei 35-49enni.



Al calo tendenziale dell'occupazione italiana (-133.000 unità) si associa la crescita di quella straniera (+85.000 unità). In confronto al secondo trimestre 2011, tuttavia, il tasso di occupazione degli italiani rimane stabile, mentre quello degli stranieri segnala una nuova significativa riduzione (dal 63,5% al 61,5%).



Infine nel secondo trimestre 2012 i lavoratori dipendenti a termine sono 2 milioni 455 mila, il livello più alto dal secondo trimestre del 1993 (inizio serie storiche). Sommando i collaboratori (462 mila) si arriva a quasi tre milioni di lavoratori precari.



Record anche in Europa

Il tasso di disoccupazione dell'eurozona è di nuovo a livelli record a luglio, con l'11,3%, il livello più alto dalla creazione della moneta unica. Lo ha reso noto Eurostat, che ha rivisto al rialzo il dato di giugno, passato dall'11,2 all'11,3%. Stabile, ma sempre al livello record del 10,4%, il tasso nell'Ue a 27 paesi.