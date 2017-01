foto LaPresse

08:33

- Chiusura in forte calo per la Borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che perde l'1,60% scendendo a quota 8.839 punti. Il Topix segna invece un -1,63%, attestandosi a 731,64 punti. Sui listini asiatici ha pesato principalmente la preoccupazione per i dati negativi sulla crescita non solo in Giappone, ma anche in Cina ed Europa.