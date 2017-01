foto LaPresse

17:56

- Dopo una prima parte di mattinata incerta, con un tentativo di rimbalzo nel primo pomeriggio, Piazza Affari scivola sul finale e archivia la seduta di giovedì in deciso calo, con il Ftse Mib che ha segnato un -1,09% a 14.780 punti. Male anche l'All Share, che perde lo 0,94% a 15.689 punti e lo Star, in calo dello 0,26% a 10.332 punti. Tra le peggiori sul listino Mps (-6%) e Ferragamo (-4,8%). In evidenza Mediobanca (+1,8%).