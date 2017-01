Italia, Moody's abbassa ancora le stime sul Pil

foto Ap/Lapresse Correlati Moody's: Europa a metà strada

Titoli di Stato, Moody's declassa l'Italia 11:59 - Moody's taglia le stime di crescita dell'Italia nel 2012 e nel 2013, in un contesto di "moderata recessione" per la zona euro. In un rapporto che spiega come la crisi dell'euro continui a rappresentare un elemento di rischio, Moody's prevede che l'economia italiana si contrarrà tra il 2,5% e l'1,5% quest'anno e tra l'1% e al più un andamento piatto il prossimo. - Moody's taglia le stime di crescita dell'Italia nel 2012 e nel 2013, in un contesto di "moderata recessione" per la zona euro. In un rapporto che spiega come la crisi dell'euro continui a rappresentare un elemento di rischio, Moody's prevede che l'economia italiana si contrarrà tra il 2,5% e l'1,5% quest'anno e tra l'1% e al più un andamento piatto il prossimo.

Nel 2013, l'agenzia di rating prevede per il nostro Paese un Pil tra il -0,5% e il +0,5%. Nel suo precedente outlook Moody's stimava una contrazione pari a circa l'1% per il 2012 e una crescita dello 0,5% nel 2013.



Nell'ultimo macro-risk report, Moody's vede crescere i rischi al ribasso per il recupero dell'economia mondiale e una crescita dei mercati emergenti più lenta del previsto. E così, la crescita mondiale del 2012 sarà più bassa rispetto al 2011 e al 2010.



La crisi dell'euro compromette la ripresa mondiale

Il rapporto, dal titolo "Update to the Global Macro-Risk Outlook 2012-2013: Euro Area Debt crisis Continues to Pose the Greatest Risk", aggiorna quello pubblicato ad aprile. I rischi maggiori per l'economia globale sono al momento rappresentati da una recessione più profonda di quanto stimato nell'area euro, causata, tra gli altri fattori, anche da una più forte contrazione del credito. Ci sono poi il rischio di un "hard landing", cioè di un brusco rallentamento, per l'economia di Paesi come Cina, India e Brasile, quello di uno shock sui prezzi petroliferi e ancora quello di una stretta fiscale negli Stati Uniti.



In frenata anche i mercati emergenti

"Stiamo rivedendo al ribasso le stime per i grandi mercati emergenti, in cui l'indebolimento del contesto esterno e il contemporaneo rallentamento della domanda interna stanno causando un rallentamento della crescita - afferma Elena Duggar, Credit officer for Sovereign Risk dell'agenzia -. Continuiamo a ritenere che il rallentamento nelle economie avanzate e la volatilità dei flussi di capitali limiteranno la crescita dei Paesi emergenti".



G20, modesto recupero in vista

Moody's ritiene poi che per i Paesi avanzati del G20 è probabile solo un modesto recupero. L'agenzia di rating mantiene le previsioni per una crescita piuttosto sostenuta negli Stati Uniti mentre l'area euro nel suo complesso sperimenterà probabilmente una modesta recessione nel 2012. Per i Paesi del G20 in generale, Moody's si aspetta una crescita del 2,8% nel 2012 e del 3,4% nel 2013, rispetto al 3,2% del 2011 e al 4,6% nel 2010. "Dal nostro punto di vista - dice ancora Duggar - gli sforzi di consolidamento fiscale, la fiducia debole sia dei consumatori che delle imprese, gli alti livelli di disoccupazione, la debolezza del mercato immobiliare continueranno a pesare sulla crescita".