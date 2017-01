foto Ansa

09:13

- Apertura in calo a Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,31% a 14.895 punti e l'Ftse All Share che cede lo 0,28% a quota 15.794. In ribasso anche le altre principali piazze finanziarie europee: Londra cede lo 0,42%, Parigi -0,29%, Francoforte -0,66%, Amsterdam -0,34%.