18:01

- Chiusura negativa per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha ceduto lo 0,33% e il Ftse All Share lo 0,23%. Brusco scivolone per le azioni di Mps (-7,9%). L'effetto semestrale ha invece spinto su le Bpm (+1,5%) e le Banco Popolare (+3,4%). Lo spread Btp-Bund ha chiuso in calo a 439 punti.