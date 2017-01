foto Ap/Lapresse

15:43

- Apertura poco mossa per la Borsa di New York, dove il Dow Jones sale dello 0,05% a 13.109,19 punti e il Nasdaq avanza dello 0,03% a 3.078,17 punti. Nessun entusiasmo dunque per i dati positivi sull'economia: il Prodotto interno lordo risulta infatti in crescita dell'1,7% nel secondo trimestre, in linea con le attese degli analisti ma in miglioramento rispetto ai numeri precedenti.