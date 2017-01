foto Ansa

15:20

- "Sosterremo il lavoro del presidente della Bce, Mario Draghi". La promessa arriva da Angela Merkel. La cancelliera, sottolineando "l'attesa per le decisioni dell'Eurotower", dice di condividere la linea del numero uno di Francoforte sul fatto che "la licenza bancaria per l'Esm non è concordata dai Trattati". E aggiunge: "L'azione di Mario Monti è fondamentale per contribuire a portare gli spread verso il basso".