Le foto dell'incontro 17:39 - L'Italia ha fatto "molti sforzi in questi mesi contro la crisi del debito sovrano, con generoso apporto delle forze politiche e dei cittadini". Parola di Monti, il quale sottolinea che questi sforzi si vedono ora riflessi "nelle aste del debito pubblico". Insomma, che anche i mercati se ne sono accorti. Quindi, spiega da Berlino, dove ha incontrato la cancelliera Merkel, "non ci si puo fermare proprio adesso. Bisogna andare avanti con determinazione".

"Sono compiaciuto e grato per il senso di responsabilità" dei partiti che sostengono il governo, ha aggiunto Monti dopo l'incontro con Angela Merkel. I tre partiti "hanno saputo dimostrare di saper assicurare il sostegno azione al governo in una situazione difficile".



"Sono molto fiducioso sul fatto che c'è maturazione nei partiti politici" sulla necessità di prendere decisioni non di breve periodo, ha sottolineato il premier, ricordando che "c'è una maturazione dei partiti politici" e ricordo che in tutti i Paesi europei "le scelte dei Parlamenti e dei governi avvengono in un quadro europeo che dà precise linee guida per le politiche nazionali".



"Per quanto riguarda l'Italia come ho illustrato siamo in una fase in cui fatte le riforme strutturali ora andiamo avanti nella spending review per tagliare i costi del settore pubblico e in un'opera di avvitamento sul terremo dell'economia delle riforme fatte per essere sicuri che siano applicabili".



"Aspettate a chiedere lo scudo"

Angela Merkel, dal canto suo, ha suggerito a Mario Monti di attendere prima di chiedere l'attivazione dello "scudo" anti-spread, sostenendo che l'Italia può farcela da sola. Lo riferiscono fonti italiane secondo le quali per Berlino anche Madrid dovrebbe aspettare di verificare l'effetto degli aiuti alle banche iberiche prima di decidere.