Draghi scrive (alla Bundesbank): "A volte le misure eccezionali sono necessarie"

Le politiche fiscali dei Paesi dell'area euro rendono necessario "un vero controllo sui bilanci nazionali". E "le conseguenze di politiche fiscali sbagliate in un'unione monetaria sono troppo gravi perché queste restino affidate ai singoli Paesi", ha aggiunto Draghi.



"Agiremo nei limiti del nostro mandato"

La Bce "resterà indipendente e agirà sempre entro i limiti del proprio mandato". A dirlo è Mario Draghi in un contributo pubblicato dal settimanale tedesco "Die Zeit". Rispondendo alle critiche tedesche degli ultimi giorni, Draghi scrive che "quando il mercato dei capitali è dominato dalla paura e dall'irrazionalità, quando il mercato finanziario comune si divide di nuovo lungo i confini dei Paesi, allora il segnale di politica monetaria lanciato dalla Bce non raggiunge allo stesso modo tutti i cittadini dell'Eurozona". Per questo, la Banca centrale deve intervenire per tutelare la stabilità dei prezzi, anche se deve fare ricorso a strumenti non convenzionali. Questa azione "può richiedere ogni tanto - scrive Draghi - il varo di misure straordinarie" e "prendere queste decisioni, quando sono necessarie, rientra nella nostra responsabilità come banca centrale dell'Eurozona nel suo insieme".



Paesi Ue cedano sovranità in politica economica

Per rafforzare l'unione economica dell'Eurozona, dice ancora il presidente della Bce, "non dobbiamo scegliere fra i due estremi", rappresentati "dal ritorno al passato o dagli Stati Uniti d'Europa". Secondo Draghi serve una "nuova architettura" nella quale "integrazione economica e politica procedano in parallelo" e "la sovranità in alcuni settori specifici di politica economica può e deve essere messa in comune, rafforzando la legittimazione democratica".



Un successo l'asta dei Bot semestrali

Nel frattempo il Tesoro ha collocato Bot a sei mesi per un importo complessivo di 9 miliardi di euro con scadenza 28 febbraio 2013. Sostenuta la domanda che è stata pari a 15,24 miliardi di euro. Il tasso di rendimento risulta in calo: da 2,578 % dell'asta di fine luglio all'1,585% di oggi. La richiesta degli investitori ha avuto un rapporto di copertura pari a 1,69 contro 1,61 del mese scorso.