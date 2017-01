foto Tgcom24

- Per il New York Times Mario Draghi si trova ad affrontare un duro test nel tentativo di salvare l'euro. "Il presidente della Bce ha aiutato l'area euro a sopravvivere in agosto. Puo' salvarla anche a settembre?" scrive il quotidiano. Secondo alcuni osservatori, Draghi potrebbe convincere la Germania a giustificare qualche forma di intervento della Bce. La sfida è presentare l'idea come un "semplice passo verso un'unione fiscale".