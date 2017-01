foto Ap/Lapresse

00:31

- Aumentare le attività estrattive del petrolio. E' la richiesta del G7 alle nazioni produttrici perché prezzi più alti dell'energia pongono "rischi sostanziali" all'economia globale già indebolita dalla crisi. I ministri delle Finanze del G7, si legge in una nota, continuano a monitorare i mercati da vicino pronti a chiedere all'Agenzia Internazionale per l'Energia di assumere le azioni appropriate per assicurare al mercato forniture complete.