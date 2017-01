foto Ap/Lapresse

23:05

- Mario Monti è giunto a Bruxelles poco dopo le 22 ed è a colloquio con il presidente della Commissione Ue, José Manuel Barroso. Nel corso dell'incontro Monti e Barroso faranno il punto della situazione economica e delle sue prospettive in vista dei prossimi appuntamenti europei e del varo di provvedimenti come la vigilanza unica Ue sulle banche e altri interventi per calmierare i mercati. Poi il premier volerà a Berlino dalla cancelliera Merkel.