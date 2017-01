foto Ap/Lapresse

17:45

- Seduta negativa per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,13% sotto quota 15mila punti (a 14.993), mentre l'All-Share registra un -0,17% a 15.875 punti. A causa della richiesta di aiuti alla Spagna da parte della Catalogna, anche le altre Piazze europee hanno chiuso in rosso. Francoforte, Londra, Parigi e Madrid hanno registrato cali attorno all'1%, in attesa delle mosse delle banche centrali europea e statunitense.