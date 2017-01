foto Ansa

16:40

- Torna in prossimità dei 450 punti il differenziale tra Btp e Bund, risalito a quota 447. A poco sembra sia servito dunque il buon risultato delle aste odierne del Tesoro, in Italia e Spagna. Pesa invece la richiesta di aiuti per 5 miliardi di euro presentata a Madrid dalla Catalogna, che rischia il crack. Il rendimento dei titoli decennali italiani si attesta al 5,80%, mentre lo spread tra Bonos e Bund è a 515 punti, con un tasso del 6,49%.