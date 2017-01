foto Ap/Lapresse

16:02

- La Borsa di New York comincia la giornata in negativo, nonostante il dato migliore delle previsioni sui prezzi delle case negli Usa a giugno (+0,5% su base annuale, +2,3% mensile): il Dow Jones arretra dello 0,15% a 13.105 punti, il Nasdaq dello 0,12% a 3.069. A soffrire di più sono i titoli finanziari, sempre per i timori legati alla crisi europea: Jp Morgan cede lo 0,64% e Bank of America lo 0,62%. Perde quota Apple (-0,18%).