- Il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy ha garantito che, per aiutare la Spagna, Bruxelles "è pronta a intervenire sulla base di un breve preavviso". Ma Mariano Rajoy ha assicurato che non ci sono negoziati in corso tra il suo Paese e l'Europa per chiedere un salvataggio. Nella conferenza stampa congiunta dei due leader, il premier spagnolo ha poi aggiunto: "Faremo il necessario nell'interesse dei nostri cittadini".

Van Rompuy: "Dalla Spagna misure coraggiose"

La Spagna ha intrapreso misure "decise e coraggiose". Lo ha detto il presidente del consiglio Ue, Herman Van Rompuy, nel corso della conferenza stampa congiunta col premier spagnolo Rajoy. "Tutti i soci europei si rendono conto della grandezza delle riforme adottate. Bisogna applicare queste riforme in pieno", ha poi aggiunto Van Rompuy.

"Urgente procedere con unione bancaria"

"E' urgente avanzare con l'unione bancaria", ha affermato inoltre il presidente del Consiglio Ue. Per questo la Commissione europea farà le proposte legislative a settembre. Van Rompuy ha parlato di un'unione bancaria "per rafforzare la stabilità finanziaria e evitare che i rischi finanziari diventino rischi per i contribuenti".

Rajoy: "Aiuteremo la Catalogna"

Lo stato spagnolo aiuterà la Catalogna "come in molte altre occasioni", ha assicurato il premier spagnolo Rajoy. La regione spagnola ha infatti chiesto al governo centrale di Madrid aiuti per 5 miliardi di euro per evitare la bancarotta. "Aiuteremo la Catalogna come aiutiamo tutti", ha detto Rajoy.

"Uscita Grecia da euro sarebbe fallimento dell'Ue"

Per quanto concerne l'eventuale uscita della Grecia dall'Eurozona, o l'abbandono di qualsiasi altro Paese, Rajoy ha asserito che ciò rappresenterebbe "un fallimento collettivo dell'Europa". Secondo il premier spagnolo, infatti, la moneta unica europea "è irreversibile".