foto LaPresse

11:52

- Piazza Affari gira in positivo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,27% a 15.054 punti. Le piazze di Milano e Madrid sono migliorate a metà mattina, spinte sia dal buon esito delle aste dei titoli di stato, sia dalla notizia che il presidente della Bce, Mario Draghi, non parteciperà al simposio di Jackson Hole, in Usa. L'annuncio ha fatto supporre che l'istituto stia per intervenire, calmierando l'andamento degli spread di Italia e Spagna.