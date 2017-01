Btp-Bund stabile a 439 punti

Stabile il differenziale tra titoli di Stato italiani e tedeschi, che rimane a 439 punti, mentre il rendimento dei decennali è al 5,75%. Lo spread tra Bonos e Bund è a quota 506, con il tasso al 6,43%.

Il buon esito dell'asta ha fatto prima girare in positivo Piazza Affari, che però ha poi frenato per tornare negativa: il Ftse Mib cede lo 0,12%, il Ftse All Share lo 0,18%.E intanto, il presidente della Bce Mario Draghi ha deciso di annullare il suo viaggio a Jackson Hole, per il simposio annuale della Fed, in programma nel fine settimana. Un portavoce ha spiegato che il numero uno dell'Eurotower ha troppi impegni in Europa per potersi allontanare.