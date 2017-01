foto LaPresse

09:57

- Piazza Affari apre in calo, con l'indice Ftse Mib che segna un ribasso dello 0,35% a 14.960 punti. Avvio in calo anche per le altre principali Borse europee, prudenti nell'attesa di conoscere l'esito dell'asta dei titoli di stato italiani e spagnoli. Madrid cede lo 0,38%; vanno peggio Parigi (-0,64%) e Francoforte (-0,55%). Londra, ieri chiusa per festività, apre invece stabile.