Prezzi medi praticati con servizio (Euro/litro) del 27/08 Eni Total/Erg Esso IP Benzina 1,923 1,924 1,914 1,924 Diesel 1,805 1,808 1,798 1,809 Gpl 0,775 0,787 0,767 0,777 Q8 Shell Tamoil No logo Benzina 1,923 1,917 1,917 1,824 Diesel 1,803 1,807 1,801 1,700 Gpl 0,788 0,782 0,779 0,767 (fonte: quotidianoenergia.it)

Si allarga dunque sempre più la forbice settimanale dei prezzi sul mercato carburanti nazionale, in vista della conclusione, con il 3 settembre, dell'iniziativa dello "scontone" Eni cui tuttavia potrebbero seguire altre azioni da parte del market leader. Quotazioni internazionali in euro intanto in flessione, più marcata per la benzina.Non sono mancate dunque nell'ultimo controesodo di agosto le consuete iniziative promozionali sul self: "scontoni" però con prezzi finali praticati inevitabilmente assai più alti rispetto alla partenza delle iniziative. Il ribasso Eni è stato 1,750 euro/litro per la benzina e 1,650 per il diesel (contro l'avvio a 1,600 e 1,500). La situazione nella tabella nella quale sono evidenziati i valori minimi e le medie dei prezzi praticati di petrolifere, Gdo e no-logo.Oggi prezzi raccomandati quasi fermi: solo un ritocco in salita per IP sulla benzina di 0,5 cent euro/litro e sul diesel di 0,3 cent. Nel corso delle ultime due settimane tuttavia a partire da Eni, che dal 13 agosto ha aumentato i prezzi per quattro volte, tutte le compagnie hanno praticato aumenti conseguenti alla crescita costante delle quotazioni internazionali.Fare il pieno dell'automobile alle famiglie costa di più che fare la spesa alimentare settimanale. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui cambiamenti intervenuti nei rapporti di spesa degli italiani tra i diversi beni acquistati a seguito del record a 2,013 euro fatto registrare dal prezzo della benzina in Liguria e Toscana. Secondo le elaborazioni della Coldiretti fare il pieno in una automobile con un serbatoio di 60 litri è arrivato a costare 120 euro, un importo superiore ai 111 euro che mediamente le famiglie italiane spendono ogni settimana per fare la spesa, secondo l'Istat.Potrebbero essere le Eolie a detenere il record della benzina più cara d'Italia: oggi a Panarea un litro di verde costa 2,045 al litro; 5 millesimi in più che a Filicudi, dove si ferma a 2,040 euro. Per residenti e turisti ciascun giorno porta la propria stangata: nelle ultime settimane il prezzo dei carburanti è cresciuto con ritmo quasi quotidiano."La benzina raggiunge il nuovo picco di 2,013 euro in Toscana e Liguria. Da record anche la media di 1,920 per la verde e 1,8 per il gasolio". Con questi dati sul tavolo il Codacons conferma lo sciopero della spesa per il 19 settembre, una protesta, ricorda, "contro le speculazioni ed i rincari" ed invita "fin da subito a boicottare le pompe più care". Per l'associazione di consumatori "è indispensabile un sito internet a cura dell'Antitrust e del ministero dello Sviluppo Economico in cui poter verificare in tempo reale tutti i prezzi dei distributori di carburanti, così da aumentare la trasparenza dei prezzi".