foto Ap/Lapresse

08:26

- Chiusura in lieve rialzo per la Borsa di Tokyo, che ha concluso il primo giorno della settimana con un guadagno dello 0,16% dell'indice Nikkei 225 a 9.085,39 punti. Il mercato, indicano gli osservatori, è orientato alla prudenza a fronte delle incertezze rispetto alla crescita mondiale e alla politica delle grandi banche centrali. L'attività era modesta con scambi per 1,1 miliardi azioni.