20:51

- "La Bce è indipendente. Ha però un mandato molto chiaro e strettamente limitato per contribuire alla stabilità della valuta. Io ho fiducia, ora come prima, del fatto che le sue decisioni siano prese sulla base del suo mandato, e così ha detto anche Mario Draghi". Lo auspica la cancelliera tedesca, Angela Merkel, parlando alla tv Ard. La Merkel poi ha ridimensionato i dissensi interni alla Bce: "Non sono inusuali", ha spiegato.