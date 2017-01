foto Ansa

17:53

- "Ciascuno dovrebbe pesare molto bene le parole". Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel sulle richieste di uscita di Atene dall'euro da parte della Csu. "Abbiamo responsabilità gli uni verso gli altri in Europa, che non è solo una unione monetaria ma un'unione politica", ha aggiunto la Cancelliera secondo la quale bisognerebbe tenere questo in mente molto attentamente "sapendo quanti cambiamenti sono necessari in Grecia".