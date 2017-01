foto Afp Correlati La Grecia sia credibile

Merkel: "Grecia resti nell'Eurozona" 21:06 - L'Austria lancia un guanto di sfida alla Germania sulla questione greca. Vienna apre alla possibilità di concedere più tempo alla Grecia in cambio del rispetto degli impegni assunti. E' quanto ha detto il premier austriaco, Werner Faymann. E sulla dilazione temporale proprio la Merkel aveva chiuso la porta in faccia ad Atene. Replica del vicancelliere tedesco, Philipp Roesler: "Una proroga, che sia di sei mesi o di due anni, per la Grecia non è fattibile".

"Credo che vi sia una buona possibilità che arriviamo ad una soluzione con la Grecia che preveda che i greci mantengano gli accordi con l'Ue ma in cambio ottengano più tempo - ha detto Faymann - la cosa più importante è che i greci continuino con le riforme e gli obiettivi di risparmio che hanno concordato con noi. Se questo è garantito, sono in favore a una dilazione per il debito".



Merkel getta acqua sul fuoco: "Pesare le parole"

"Ciascuno dovrebbe pesare molto bene le parole". Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel nell'intervista alla tv tedesca Ard sulle richieste di uscita di Atene dall'euro da parte della Csu. "Abbiamo responsabilità gli uni verso gli altri in Europa, che non è solo una unione monetaria ma un'unione politica", ha aggiunto la Cancelliera secondo la quale bisognerebbe tenere questo in mente molto attentamente "sapendo quanti cambiamenti sono necessari in Grecia".



La cancelliera tedesca parla poi della Bce sostenendo l'operato di Draghi ma senza attaccare il numero uno della Bundesbank, Jens Weidmann: "Lo appoggio e credo sia un bene che lui, in quanto capo della Bundesbank, abbia molta influenza nella Bce". "La Bce è indipendente. Ha però un mandato molto chiaro e strettamente limitato per contribuire alla stabilità della valuta. Io ho fiducia, ora come prima, del fatto che le sue decisioni siano prese sulla base del suo mandato, e così ha detto anche Mario Draghi", ha aggiunto. Poi ha ridimensionato i dissensi interni a Francoforte: "Non sono inusuali", ha spiegato.



Samaras: "Spero che il tour europeo calmi le acque"

Intanto il premier greco, Antonis Samaras si augura che il suo tour europeo possa servire a calmare le acque intorno alla Grecia, consentendole di lavorare più tranquillamente alle riforme. "Voglio credere - dice Samaras, che la settimana scorsa ha incontrato la Merkel, Hollande e Juncker - che i meeting siano serviti a far rientrare le ostilità nei nostri confronti". "Ripeto, lentamente, poichè tutti ci chiedono di provare che abbiamo cambiato rotta. I nostri sforzi continueranno".



"Il principale obiettivo della Grecia - spiega alla tv di stato il commentatore Panagiotis Panagiotou - era quello di dire a tutti: avete davanti un interlocutore credibile e stiamo tentando di ripartire. In secondo luogo dovevamo arrestare le voci che la Grecia uscirà dall'euro". Tuttavia anche oggi in Germania i giornali tedeschi non sono teneri con Atene. "La "Merkel - si legge sulla Sueddeutsche Zeitung - puo' anche aver detto che vuole che la Grecia resti nell'euro, ma non ha parlato di possibili concessioni". La Bild, intanto fa sapere che la Csu, il partito gemello della Cdu, vuole la Grecia "fuori dall'euro nel 2013".



E Weidman (Bundesbank) critica Draghi: "Droga il mercato"

La Bundesbank torna sulla spinosa ipotesi della Bce di acquisto di titoli di Stato dei Paesi in difficoltà. Il presidente della Buba, Jens Weidmann, critica Francoforte e assimila l'eventualità a "un finanziamento degli Stati stampando moneta". In una intervista allo Spiegel afferma che "in democrazia devono essere i Parlamenti, e non le banche centrali, a decidere una condivisione dei rischi". Non solo: "la manna delle banche centrali attirerà avidità senza fine e non bisogna sottovalutare il danno del finanziamento da parte delle banche centrali che può dare assuefazione, come una droga".